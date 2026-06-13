わーすたが13日、ファンクラブ限定イベント＜わーしっぷライブ2026〜たまにはこうやって集まりたいね♡ってお話〜＞を開催し、2027年2月14日にSGC HALL ARIAKEにてラストライブを開催することを発表した。わーすたは2015年に結成され、現在は廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人で活動。グループ名は「The World Standard（世界基準）」の略となっており、現在までに世界13か国でライブ出演を行うなどグローバル