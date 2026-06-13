今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。小学1年生の娘がいるA子さんは、ある日ママ友M美から「お宅の娘さんがお友達に意地悪しているそうです」と連絡を受けました。「まさか娘が」とショックを受けるも、娘さんは思い当たる節がなさそう。娘さんを信じたい気持ちも、M美の娘さんからの情報もないがしろにできないA子さんは、担任の先生と相手のママさんに確認することに。すると、真相は──。 マ