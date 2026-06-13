投資会社のマネージャーを名乗り、岐阜県本巣市の男性から現金1100万円をだまし取ろうとした疑いで、受け子とみられる男が13日、逮捕されました。警察によりますと、6月5日から11日にかけ、本巣市に住むアルバイトの60代男性に、投資会社のマネージャーなどを名乗る人物がSNSで「収益が出るAI取引に参加するために入金が必要」などと誘い、現金1100万円を手渡すよう求めました。男性が高額の引き出