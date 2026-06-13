◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第１週（１３日、中国）日本３―１（２５―２３、２５―２２、２０―２５、２５―２１）中国１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は地元の同３１位、中国を３―１で下し、開幕３連勝を挙げた。アウトサイドヒッター（ＯＨ）石川祐希主将（ジラート）が２戦ぶりに先発復帰し、ＯＨ高橋藍（ルブリン）に続くチーム２位の１２得点。「中国のフローターサー