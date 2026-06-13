ついに開幕したサッカーワールドカップ。 【写真を見る】サッカーW杯が開幕 名古屋駅前に期間限定ストアがオープン 人気は日本代表アウェイ用のユニフォーム 元日本代表の城彰二さんも訪れ後輩選手にエール 13日、名古屋駅前に3日間限定の特設のショップがオープンしました。ショップには出場国の日本やスペインら10の国のレプリカユニフォームなど、約100種類の商品が揃ってい