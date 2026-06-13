エンターテイメント関連企業のGENDAが、10日に四半期決算を発表した。同社で社長を務める片岡尚氏は、「計画を上回る売上高」などを記録したとX（旧Twitter）に投稿。調整後と称した当期の純利益は7億円になったと明かしている。 ただし、会社から出された決算短信の「親会社株主に帰属する四半期純利益」では、約7.5億円の赤字であると記載されている。売上高こそ前年同期比で150億円近く増加したが、経常赤字への転落を