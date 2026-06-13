【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）開発企業の米アンソロピックは１２日、最先端のＡＩモデル「クロード・フェイブル５」と「クロード・ミュトス５」の提供を全面的に停止すると発表した。米政府が外国人への提供を停止するよう命令を出したためとしており、影響は国内にも及ぶ可能性がある。米政府が輸出管理の対象に指定し、同日夕にアンソロピックに通知した。国家安全保障上の理由とみられるが、詳細な理由の説明は