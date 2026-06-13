13日午後5時5分ごろ、東京電力福島第1原発で、処理水の移送工程で異常があったことを示す警報が作動し、処理水の海洋放出が自動停止した。東電によると、現場を遠隔で確認した結果、設備に異常はなかった。東電が原因を調べている。10日も同じ警報が鳴り、放出を停止していた。処理水は海水で薄められて海に流す。警報作動後も希釈用の海水を送るポンプは稼働している。放射線モニタリングでも異常は出ていない。10日に停止し