◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定戦三菱重工East8―2日産自動車（2026年6月13日横浜）三菱重工Eastが4年連続16度目の都市対抗出場を決めた。終盤以降に打線が着実に加点し、日産自動車に8―2で快勝。今季から主将に就任した中前祐也内野手（24）は本大会（東京ドーム、8月26日〜9月6日）に向けて、24年以来2度目の優勝に照準を定めた。「日本一のチームがそろっている西関東の厳しい戦いを勝つことができ