国の無形民俗文化財「チャグチャグ馬コ」が13日、岩手県で行われ、装束をまとった馬コの行進をひと目見ようと、多くの人が沿道に詰めかけました。華やかな装束をまとって歩みを進める馬コたち。国の無形民俗文化財「チャグチャグ馬コ」は、農耕馬の日頃の労をねぎらおうと、1930年代から始まったとされる伝統行事です。13日は、およそ60頭の馬コが午前9時半ごろ、滝沢市の鬼越蒼前神社を出発し、鈴の音を鳴らしながら、およそ14キ