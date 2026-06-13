毎年イヤでもやってくるジメジメな梅雨。昨年はあっという間に終わってしまいましたが、2026年はすでに梅雨入りした地域が多く、例年に比べて早く始まった模様です。雨が多く湿気が高い梅雨には必要なモノはたくさんあります。傘に防水シューズ、そして湿気対策アイテムなど。それら梅雨だからこそ用意したいアイテム類を“梅雨モノ”として、モノメディア「GoodsPress」の3媒体（月刊誌、Web、電子版）が全6ジャンルで優れたアイ