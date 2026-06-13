あなたは大丈夫？迷惑な飼い主の特徴 必要なしつけをしない 犬が人間社会で暮らしていくためには、最低限のしつけが必要です。しつけができていなければ、犬は本能のままに要求吠えをしたりモノを壊したり粗相をしたり、人間にとって「迷惑」でしかない行動をとっても仕方ありません。 それは犬が「迷惑」なのではなく、犬に対してしつけをせず放置している飼い主の行動が「迷惑」であることに他なりません。 公共