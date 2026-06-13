2匹のワンコが、おばあちゃんがお家に来ることを察したら…？健気に待つ姿と歓迎ぶりが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破しています。 【動画：おばあちゃんと電話していたら、2匹の犬が察して…玄関で見せた『愛おしすぎる待ち姿』】 おばあちゃんを待つワンコたち TikTokアカウント「shibainu.pon」に投稿されたのは、柴犬の「ポン」ちゃんとチワワの「チビ」くんのお家におばあちゃんが遊びに来た時