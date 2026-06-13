『お金がかかる犬』の特徴5選 犬の生涯費用は300万～400万円前後が目安といわれています。これはあくまで目安であり、飼育にお金がかかる犬には共通する特徴が存在します。どんな共通点があるのか、犬を飼うと何に費用がかかるのかを具体的に見ていきましょう。 1.体が大きい犬 体のサイズが大きい大型犬や超大型犬は、飼育費用が小型犬とは桁違いに変わります。大型犬の生涯費用は400万以上ともいわれており、