ある新婚夫婦の出会いのエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破し、「ドラマみたいな出会い」「憧れる…」「わんこも幸せそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『同じマンション内での超近距離恋愛で…』犬を通じて出会った二人の男女→結婚式の様子が素敵すぎる】 わんこが繋いだ赤い糸 TikTokアカウント「noir_puccho」の投稿主で