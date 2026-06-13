6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門の最優秀作品/アーティストが発表。 （関連：【随時更新】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門 各部門受賞＆ノミネート作品一覧） Best Global Hit from JapanはXG「HYPNOTIZE」が受賞した。 （文=リアルサウンド編集部）