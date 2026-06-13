日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、大阪府在住31歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：いずみん年齢・性別：31歳・女性同居家族構成：本人、長男（6歳）、次男（2歳）、母（57歳）居住地：大阪府住居形態：親族など他宅に同居職業：正社員世帯年収：本人280万円、母480