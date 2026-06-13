リチャードは隅田から豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社6月13日に行われた西武戦（ベルーナドーム）に「7番・一塁」で先発した巨人・リチャードが豪快にアーチをかけた。【動画】このパワーを見よ！今季1軍初打席で豪快アーチを放ったリチャード今期は開幕直前の3月のオープン戦で左手を骨折し、この試合が今期初出場。1−1で迎えた二回一死、相手先発左腕、隅田知一郎の内角低め148キロ直球を捉え、弾丸ライナーで豪快に左