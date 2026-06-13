All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「身長を知って驚いた40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：岡田准一／43票2位にランクインしたのは、重厚感のあるアクションで映画界を牽引する岡田准一さんです。1980年11月18日生まれ、大阪府出身の俳優です。映画『永遠の0』や