◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子100メートル決勝は、号砲から好スタートを切った東京五輪代表の多田修平（住友電工）が10秒17をマークし、5年ぶり2度目の優勝を飾った。愛知・名古屋アジア大会代表にも内定した。「名前呼ばれた瞬間“優勝やな”と喜びが出た」と振り返り「タイムはちょっとダメだったけど、最低限優勝を達成できて凄くうれしい」と率直な思いを口にした。東京五輪