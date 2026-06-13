将棋棋士とファンが交流する初のイベント「将棋フェス2026」が13日、東京都渋谷区の将棋会館ほかで行われ、杉本昌隆八段（57）―斎藤明日斗六段（27）の早指しエキシビションマッチ（1手20秒以内）では、杉本門下・藤井聡太王将（23）＝6冠＝と、斎藤の弟弟子・伊藤匠2冠（23）による豪華な大盤解説が実現した。将棋界の全タイトルを保持する2人の解説。実際の盤面より数手進んだ想定盤面を何事もなく並べる手際の良さを見た約