涙のG1初Vは師匠へのバースデープレゼント――。ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は13日、第12Rで優勝戦を行い、加藤翔馬（29＝兵庫）がイン逃げ快勝。地元センタープールでG1初の優勝戦進出＆初優勝を達成した。優勝賞金1200万円他を獲得し、SGボートレースクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の出場権を得た。2コース差しの山田康二が2着。大激戦の末、黒井達矢が3着となっ