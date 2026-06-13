国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Best Global Hit From Japanには、7人組アーティストグループ・XGの「HYPNOTIZE」が選ばれた。【ライブ写真】Y2Kスタイルで現地オーディエンスを魅了したXG『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約50