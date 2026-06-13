「みやかわくん」ことシンガー・ソングライターの宮川大聖（29）が13日までに、Xを更新。「夢だった人生初のコスプレ」として、人気漫画『呪術廻戦』に登場する夏油傑に扮した姿を披露した。「夢だった人生初のコスプレに挑戦させていただきました」と、夏油に扮した自身と五条悟に扮したモデルで配信者のスタンミじゃぱんとのツーショット写真を公開した。スタンミじゃぱんも「最高に楽しかったな。またなんかしよ。イベントとか