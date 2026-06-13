「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」のレッドカーペットが１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われ、アンバサダーの中島健人やアイドルユニット「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉、高橋海人が出席した。レッドカーペット登壇者の中で１番目に登場した中島健人は、姿を見せるやいなや、大きな声援が飛び交った。この日はきらびやかなスーツに身を包むと