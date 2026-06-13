まさかのアクシデントや…。阪神・畠世周投手（３２）が１３日のオリックス戦（京セラ）に２番手で登板するも、緊急降板となった。１点リードの７回から２番手として登板。先頭・宜保に二塁への内野安打を許したものの、犠打と中飛で二死までこぎ着けた。しかし、西川に四球を与えて一、二塁とピンチを招くと、続く太田への３球目を投じた直後に異変を訴えた。右腕は手を挙げてサインを送り、安藤投手コーチがマウンドへ駆け