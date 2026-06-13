陸上の日本選手権２日目（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）、女子１００メートル障害の決勝で、中島ひとみ（３０＝長谷川体育施設）が１２秒７７の好タイムで初の優勝を果たした。混戦模様の戦いを制したのはおしゃれ番長だった。昨年は世界選手権の代表に入ったが、日本選手権の優勝経験はなし。「しっかりと日本選手権を取りに行きたいと強く思う。日本選手権は本当に勝負というところを、意識しながらやっていきたい」