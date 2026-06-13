【漫画】本編を読むペットとは言葉は通じない。だが、たとえ言葉が通じなくても、少しずつ通じあえる日はくる。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）は、魔獣や魔人だけが暮らす世界に現れた「ニンゲン」と、そのニンゲンを飼うことにした異形の飼い主の日々を描く飼育コミック。人間が“飼われる側”になるという逆転の設定の中で、異なる存在同士が少しずつ距離を縮めていく姿があたたかく描かれている作品だ。ある日、