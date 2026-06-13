実家が空き家になると、売るべきか貸すべきか迷う人は多いでしょう。古い家でも、立地や状態、家賃設定によっては借り手がつく可能性があります。 ただし、築年数が古い家は、修繕費や安全面の確認が必要です。貸せば家賃収入を得られる一方、管理の手間やトラブルのリスクもあります。売却と賃貸のどちらがよいかは、家族の今後の使い道や資金計画を考えて決めることが大切です。 古い家でも条件が合えば借り手は