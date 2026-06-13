6月13日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、横山武史騎乗の2番人気、ダイメイビッグボス（牡2・美浦・武井亮）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアルテクィーン（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着にキセキノユニコーン（牡2・美浦・伊坂重信）が入った。勝ちタイムは1:09.4（稍重）。【レース動画】函館の1番星…函館5R1番人気で佐々木大輔騎乗、ダイシンドラゴン（牡2・栗東・高橋一哉）は、5着敗退。北海道セレクシ