大人気３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」のレッドカーペットに登場した。ミセスは昨年受賞した「最優秀アーティスト賞」に今年もノミネートされている。この日のレッドカーペットにはサプライズで登場し、クールな和装姿を披