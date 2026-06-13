「すごく幸せな映画体験をさせていただいたなと思います」――黒木華が、13日に都内で開催された映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』公開10周年記念イベントにビデオメッセージを寄せ、岩井俊二監督の作品で主演を務めた当時を「奇跡」と振り返り、「皆川七海ちゃんの人生を旅してたなあ」としみじみ語った。ビデオメッセージを寄せた黒木華○「この映画のことを忘れないでいてくださった皆さんに感謝」岩井俊二監督が原作・脚本