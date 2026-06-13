6月13日、函館競馬場で行われた1R・3歳未勝利（芝1200m）は、舟山瑠泉騎乗の7番人気、ディーズメンフィス（牝3・美浦・村田一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアルサック（牝3・栗東・柴田卓）、3着にテンユウ（牡3・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:08.5（稍重）。【レース動画】函館競馬開幕！…函館1R1番人気で小林美駒騎乗、ニシノマーレ（牝3・美浦・伊藤大士）は9着、2番人気で古川吉洋騎乗、ジャーナーリア（