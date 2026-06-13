冬眠シーズンが明け、各地でクマによる事故が相次いでいる。クマ問題を取材する中野タツヤさんは「クマによる被害は北海道・東北の山間部などの特殊事情ではなく、都市部でも起こり得る。例えば2020年に中国・上海で起きた事件がある」という――。写真＝iStock.com／Oleg Elagin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Oleg Elagin■クマ被害は都市部には関係ないのか日本全国にクマが大量出没し、悲惨なニュースが大々的に報