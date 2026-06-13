6月13日、阪神競馬場で行われた11R・三宮ステークス（3歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、グランドプラージュ（牡4・栗東・杉山晴紀）が快勝した。3馬身差の2着にクインズショコラ（牝4・栗東・新谷功一）、3着に2番人気のモックモック（牡6・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:51.6（良）。【レース動画】グランドプラージュが圧勝…三宮S単勝1.7倍の支持川田将雅騎乗の1番人気、グランドプラ