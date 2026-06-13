【モデルプレス＝2026/06/13】櫻坂46が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】櫻坂「MAJ2026」レッドカーペットで美脚◆櫻坂46、抜群スタイル際立つモノトーン衣装櫻坂46は山下瞳月、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、森田ひかる、藤吉夏鈴、的野美青の5人でレッドカーペットに登場。山下はボリューミーなスカートが華やかなノースリーブ