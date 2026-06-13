映画『パラサイト 半地下の家族』に出演した俳優イ・ソンギュンさんの薬物捜査情報をマスコミに流出した疑いで裁判にかけられた検察捜査官に、検察が懲役3年を求刑した。去る6月12日、仁川（インチョン）地検は結審公判で、公務上秘密漏洩などの疑いで起訴された仁川地検所属の捜査官A氏に懲役3年を言い渡すよう、裁判所に要請した。【関連】イ・ソンギュンさん、最後の訴え「嘘発見器を…」検察は、A氏が捜査情報の取得経緯につい