【モデルプレス＝2026/06/13】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた莉那（りな）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】元ばんばんざい流那の妹「努力の賜物」引き締まったウエスト輝く◆莉那、引き締ま