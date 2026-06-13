◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人の田中瑛斗投手が１点リードの７回に登板し、１回無失点に抑えた。この回先頭・長谷川に左中間フェンス直撃の二塁打を許す立ち上がり。続く古賀悠を遊ゴロに打ち取り１死三塁とすると、迎えた小島の遊ゴロの間に本塁生還を試みる三塁走者・長谷川をアウトに。小島が二塁まで進み、なおも２死二塁で桑原に四球で２死一、二塁としたが、最後は山村を