第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。７月５日に横浜スタジアムで開会式のみを行い、７日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に横浜スタジアムで行われる。選手宣誓は逗子葉山の大岩武蔵主将（３年）が務めることが決まった。最後の夏に１０９分の１を引き当てた。１０９チームの主将が選手宣誓に立候補した中で、くじ引き