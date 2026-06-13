女優の松たか子（49）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式に登場した。最優秀アルバム賞のプレゼンターとして、肩を大胆に露出した黒のロングドレス姿で登場。「私自身も音楽を聞いてたくさん力をもらったり涙を流したり、音楽を聞くことがしんどい時もいつも音楽はそこにあって、いつか耳を傾ける日を待っていてくれる、そんな存在が音楽です