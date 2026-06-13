＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO「Best Global Hit From Japan」にXGの「HYPNOTIZE」が輝いた。自身初のフルアルバム「THE CORE−核」のリード曲。幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような、強い没入感を与える楽曲。世界各国でヒットしている日本の楽曲をランキング化した「Japan Songs」（国／地域別チャート）では、2月6〜12日の