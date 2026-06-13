グラビア界のニュースターこと郄野真央さんがインスタグラムを更新。美スタイル際立つソロショットを披露しました。雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディ、そして22歳という年齢を超えた妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられません。【写真】衝撃プロポーションの郄野真央さん1st写真集（講談社）の7月29日発売が発表されたばかりの高野さん。投稿では「大大大反響ありがとうございます！」と感謝