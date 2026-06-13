4月に異動があり、新しい部署に配属されたばかりの会社員Aさん。引き継ぎや慣れない業務が重なり、通常よりも残業が増えました。4月の残業代は3万円ほどになり、頑張った分が給与に反映されているのは素直に嬉しいと感じます。【写真】老後資金が2000万円不足した50代シングルマザーところがある日、同じ部署の先輩から「4〜6月は残業しないほうがいいよ」と声をかけられたのです。理由を聞いても「社会保険料が上がるから」とだけ