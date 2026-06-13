航続650kmを実現した新グレード追加！メルセデス・ベンツは2026年6月9日、ミドルサイズSUV新型「GLC」の電気自動車（EV）モデルに、新型「GLC 250 electric（GLC 250エレクトリック）」および「GLC 300 4MATIC electric（GLC 300 4マチック エレクトリック）」を追加し、ドイツ本国で受注を開始しました。GLCは、2015年に「GLK」の後継モデルとして登場したDセグメントSUVです。現行の「GLC with EQ Technology（GLCエレクトリ