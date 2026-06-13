きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第14話価値観の基準【編集部コメント】おぉー！タカシさん、ハッキリと言ってくれましたね。そう、ハルミさんの価値観の基準は「姉より秀でているか否か」なのです。そんな価値観