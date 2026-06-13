散歩中の犬が可愛いと感じる経験は誰にでもありそうです。それは大人も子どもも同じ。目にした犬に寄って行こうとするお子さんも少なくありません。しかしそんな状況で予想外のわが子の行動に戸惑いと後悔を感じたママからの投稿がありました。『家族で公園を散歩していたら、犬の散歩をしている人とすれ違いました。2歳の息子が犬を触りたがったので止めたのですが、飼い主さんが「大丈夫ですよ」と言ってくれて……』ここまでは