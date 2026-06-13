モデルの高橋かの（２４）と西本ヒカル（２６）が１３日、名古屋市内で行われたランウェイイベント「ＧＡＫＵＳＥＩＲＵＮＷＡＹ２０２６ＳＵＭＭＥＲｉｎＮＡＧＯＹＡ」に登場した。高橋はベージュが基調の、西本はピンクが基調の制服姿でランウェイをかっ歩。高橋は「この年になってかわいい制服を着られるのはうれしいです」と感慨に浸り、西本は「ピンクのデザインがかわいいと思いました」と声を弾ませた。か