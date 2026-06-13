17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。決勝はJ2・J3東AとJ2・J3西Bが対戦し、J2・J3東Aが1−0で勝利を収めた。3分、J2・J3東AのFW土居聖真（山形）が左サイトからのワンツーで抜け出し、右足でゴール右端に流し込み先制。この1点を守り切った。プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた土居は試合後のインタビューで「簡単にクロスを上げようと思っていたが、それじゃつまんないなと思って