フィギュアスケート女子１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２４）が最新姿を公開。驚きの声があがった。シアー素材とフリルを重ねたアイボリーのミニスカートコーデでロシアの街を散策する姿を公開。コメント欄では「最もスタイリッシュなフィギュア」、「なんて美しい！」、「ワオ」、「美人！」、「痩せすぎでは」、「五輪で優勝した時とは別人に」、「誰か分からなかった」との声が寄せられていた。